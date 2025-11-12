Les pieds dans l'eau, des sauveteurs aident des habitants piégés par les inondations générées par les pluies torrentielles du typhon Fung-wong dans la commune de Su'ao, dans l'est de Taïwan.
Taïwan: évacuations avant le typhon Fung-wong
