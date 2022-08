Taïwan accuse Pékin de préparer une invasion

information fournie par AFP Video • 09/08/2022 à 12:12

Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a affirmé mardi que Pékin effectuait des exercices militaires autour de l'île pour préparer une invasion et modifier le statu quo dans la région Asie-Pacifique. La Chine avait lancé la semaine dernière ses plus importantes manoeuvres militaires aériennes et maritimes autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies.