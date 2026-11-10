A la Une de la presse, ce mardi 10 novembre, les réactions plus que mitigées, en France, à l’annonce de la revalorisation du SMIC, le salaire minimum. La perplexité d’une partie de la presse face à la candidature du quintuple médaillé olympique de judo Teddy Riner à la présidentielle de 2027. Et une nouvelle statue de Trump (ou plutôt de son gros orteil).
T. Riner candidat à la présidentielle, ou quand tout le monde a un avis sur tout et surtout un avis
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