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T. Riner candidat à la présidentielle, ou quand tout le monde a un avis sur tout et surtout un avis

information fournie par France 24 10/11/2026 à 08:09

A la Une de la presse, ce mardi 10 novembre, les réactions plus que mitigées, en France, à l’annonce de la revalorisation du SMIC, le salaire minimum. La perplexité d’une partie de la presse face à la candidature du quintuple médaillé olympique de judo Teddy Riner à la présidentielle de 2027. Et une nouvelle statue de Trump (ou plutôt de son gros orteil).

Presidentielle 2027

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