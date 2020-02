Syrie : urgence à Idleb

France 24 • 26/02/2020 à 22:48

La situation à Idleb, dans le nord-ouest syrien, inquiète. La Turquie reste inflexible et fait savoir qu'elle ne reculera pas. La Russie rejette les appels au cessez-le-feu. Depuis décembre, plus de 900 000 civils ont quitté la région. Préoccupation également en Inde, où au moins 27 personnes ont été tuées dans des violences entre hindous et musulmans à New Delhi. En cause : un projet de loi controversé dans lequel les personnes de confession musulmane ne pourraient pas obtrenir la nationalité indienne. Enfin, un journaliste américain amuse les internautes malgré lui pendant son duplex.