Syrie: un déplacé produit de l'électricité... avec de l'eau et du vinaigre

AFP Video • 02/10/2020 à 14:27

De la terre tamisée, de l'eau et du vinaigre : avec ces trois ingrédients mélangés dans des pots et quelques fils électriques, Mohsen al-Amine arrive à générer un peu de courant électrique, entre 10 et 17 volts, afin de fournir de l'électricité dans le camp de déplacé où lui et sa famille ont trouvé refuge.