Syrie: nouvelles frappes meurtrières dans le nourd-ouest du pays

AFP Video • 03/02/2020 à 20:18

Le nord-ouest de la Syrie à nouveau visé par des raids aériens. A Sarmin, près d'Idleb, sept membres de la même famille seraient morts dans les ruines de leur maison bombardée. Plus au nord, un avion de chasse a visé un véhicule transportant des réfugiés, tuant neuf civils, dont 4 enfants. Appuyé par l'aviation russe, Damas mène depuis décembre un assaut meurtrier contre la province d'Idleb, dont plus de la moitié est encore dominée par les jihadistes. ATTN: IMAGES DE CADAVRES ET DE SANG