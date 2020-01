Syrie: match de football dans la boue pour des enfants déplacés

AFP Video • 03/01/2020 à 00:18

Des activistes syriens organisent un match de football dans un champ plein de boue pour divertir les enfants d'un camp de déplacés de la province d'Idleb près de la frontière avec la Turquie, au nord-ouest de la Syrie. Malgré une trêve annoncée en août, la région d'Idleb connaît un regain de violence depuis plusieurs semaines, avec des bombardements du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe, mais aussi des combats opposant les forces gouvernementales aux jihadistes et aux rebelles. Rien qu'en décembre, quelque 284.000 personnes ont été déplacées par les bombardements et les combats notamment dans le sud de la province d'Idleb, selon l'ONU.