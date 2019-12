Syrie: intensification des frappes du régime

AFP Video • 30/12/2019 à 16:48

Des frappes aériennes du régime syrien et de son allié russe visent le village de Sheikh Ahmed dans le sud de la province d'Alep, une zone contrôlée par l'opposition. Plus de 235.000 Syriens ont été déplacés en deux semaines en raison de l'intensification de l'offensive du régime et de son allié russe dans le nord-ouest du pays sous contrôle de l'opposition, selon l'ONU.