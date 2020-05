Syrie: dans ce centre de mise en quarantaine, l'isolement touche aussi les médecins

AFP Video • 03/05/2020 à 20:33

Le docteur Mahmoud gère un centre de mise en quarantaine où des Syriens de retour de Turquie sont placés en quatorzaine, à Jisr el-Shoughour, ville de l'est de la province d'Idleb sous contrôle de l'opposition au nord ouest de la Syrie. Et pour éviter tout risque de contamination, il se tient éloigné de sa famille. La Syrie ravagée par la guerre a enregistré officiellement 43 cas de Covid-19 et quatre décès.