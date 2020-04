Syrie: au moins 36 morts dans un attentat au camion-citerne piégé à Afrine

AFP Video • 28/04/2020 à 23:24

(COMPLETE VIDI1QV6M2_FR)N°1QV718Des membres de la protection civile syrienne, également connus sous le nom de 'Casques blancs', maîtrisent des incendies et évacuent des personnes sur les lieux d'un attentat au camion-citerne piégé qui a tué 36 personnes, des civils et des combattants, à Afrine, une ville du nord de la Syrie tenue par les forces turques et leurs supplétifs syriens, selon une ONG.