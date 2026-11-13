"On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions", affirme, Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa principal syndicat des chefs d'établissement. "Quand un premier ministre dit que il y a peut être des complices de l'intérieur, je ne vois pas en quoi ça va nous faire progresser sur la fin de la crise", poursuit-il en visant les propos de Sébastien Lecornu, accusant une "infime minorité" de personnels de l’Éducation nationale de complicité dans les violences commises au sein de certains lycées. SONORE
Syndicat chefs d'établissement : "On cherche des solutions, pas des coupables"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro