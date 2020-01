"Surtout pas d'étoiles!" : Marc Veyrat reprend La Fontaine Gaillon à Paris

AFP Video • 29/01/2020 à 18:44

Mondialement connu pour son restaurant la Maison des Bois à Manigod, qui a eu trois étoiles Michelin pendant un an avant d'en perdre une, le célèbre chef Marc Veyrat reprend un bistro parisien "complètement dédié à la Haute Savoie," pour que "les étoiles brillent" dans les yeux des clients et non dans les guides.