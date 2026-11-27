À la une de la presse ce vendredi 27 novembre : des Brésiliens envoyés par Moscou sur le front en Ukraine, les élections municipales à Taïpei sous pression chinoise, une série pakistanaise bannie en Inde, et des cartes de vœux un peu spéciales.
Sur Netflix Inde, une série pakistanaise interdit par le gouvernement Modi
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