Sur les bords du Yangtsé, des "guerriers" contre l'eau qui tue

AFP Video • 10/01/2020 à 18:07

S'empoisonner avec de l'eau polluée, ou se ruiner avec de l'eau en bouteille. C'est le choix laissé aux habitants des "villages du cancer", qui luttent pour leur survie dans le bassin pollué du Yangtsé, le plus long fleuve chinois. AFPTV publie une série de reportages sur les fleuves d'Asie, leur économie, leur environnement et le quotidien des populations locales, à travers l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande et la Chine.