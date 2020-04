Sur le mois de mars ce terrible virus a continué de faire des ravages.

Partenaire • 08/04/2020 à 17:54

Le choc sur l'économie mondial va être violent, brutal.

Sur le mois, la baisse des marchés est historique. Ils perdaient entre 20 et 30% avant l'intervention massive des Etats et des banques centrales qui stoppent l'hémorragie.



Dans le portefeuille, nous avons maintenu notre biais prudent maintenant l'exposition actions entre 28 et 38% pour CPR Croissance Réactive. Nous avons cependant opéré quelques réajustements tactiques sur la partie action.



