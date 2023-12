Super ligue : la justice donne son feu vert, mais le débat reste ouvert

information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 20:12

La justice européenne a estimé jeudi que l’UEFA et la Fifa ont enfreint le droit à la concurrence en s’opposant à la création d’une Super ligue, une compétition européenne de football qui serait organisée en dehors de la Ligue des champions. Cependant, la Super ligue suscite de nombreuses critiques. Ses détracteurs dénoncent notamment un calendrier surchargé, des matchs toujours plus nombreux et une dérive vers le foot business. La décision de la Cour de justice de l'UE relance donc le débat : la Super ligue est-elle une super idée ou un super cauchemar ?