Sujets brûlants et humour noir: rencontre avec Haroun, un sniper sur scène à Paris

AFP Video • 19/12/2019 à 18:08

"Les gens rient beaucoup de choses très cruelles entre eux. Et on a l'impression qu'on n'a plus le droit dès que c'est médiatisé", regrette Haroun dans un entretien à l'AFP. L'humoriste de 35 ans vient de s'installer au théâtre parisien Edouard VII avec son spectacle "En Vrac" avec des sujets brûlants, tartinés de son humour noir.