Stratégie quantique : un virage technologique crucial

France 24 • 29/01/2020 à 10:11

Notre invité Emmanuel Chiva est le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, une organisation qui se veut la tour de contrôle de l'innovation pour les armées. La France ne comptant pas rater le coche de l'informatique quantique, ses ministres des armées, de l'économie, de la recherche et du numérique sont sur le pied de guerre pour négocier au mieux ce virage technologique. On parle là de phénomènes physiques qui existent au niveau des atomes et des particules. Autrement dit, une nouvelle dimension pour toute l'industrie civile et militaire.