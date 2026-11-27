Des images d'un point en hauteur montrent le lancement du traditionnel marché de Noël de Strasbourg avec l'illumination d'un arbre de Noël géant. Le marché se tient jusqu'au 24 décembre.
Strasbourg : ouverture du marché de Noël
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