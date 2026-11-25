information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 25/11/2026 à 14:05

Malgré un environnement marqué par le retour des tensions inflationnistes, la remontée des taux d'intérêt et l'incertitude politique dans plusieurs pays européens, Trigano a publié des résultats annuels solides. Le groupe bénéficie encore d’un carnet de commandes offrant de la visibilité, même si le marché des véhicules de loisirs montre des signes de normalisation après plusieurs années exceptionnelles. Entre prudence des consommateurs, évolution de la demande et conditions de financement moins favorables, les défis restent nombreux pour l'ensemble du secteur. L'analyse de Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano, était l’invité de l’émission Ecorama du 25 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.