Stéphane Boujnah (Euronext) : "Sur notre action, ce n'est que le début, achetez avant qu'il ne soit trop tard"

Alors que les débats budgétaires et les propositions économiques des candidats à la présidentielle alimentent les incertitudes, Stéphane Boujnah livre son analyse de la situation financière française, et revient également sur les résultats historiques de son groupe au troisième trimestre. Stéphane Boujnah, président du directoire d’Euronext, était l’invité de l’émission Ecorama du 12 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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