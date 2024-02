information fournie par AFP Video • 21/02/2024 à 13:26

Stella Assange, épouse de Julian Assange, arrive à la Haute Cour britannique pour la deuxième journée d'une audience qui a débuté hier et constitue le dernier recours britannique du fondateur de Wikileaks contre son extradition vers les États-Unis. Washington a inculpé l'Australien à plusieurs reprises entre 2018 et 2020 pour la publication par WikiLeaks de dossiers militaires et diplomatiques secrets sur les guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. IMAGES