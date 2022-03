Sri Lanka: l'éléphant le plus sacré du pays est mort à 68 ans

information fournie par AFP Video • 07/03/2022 à 15:31

Nadugamuwa Raja, l'éléphant le plus sacré du Sri Lanka, est mort lundi à l'âge de 68 ans, suscitant une vague d'émotion ainsi qu'un ordre présidentiel pour que l'énorme dépouille soit empaillée et conservée pour la postérité. Lundi, une procession endeuillée a rendu hommage à Raja, comprenant notamment des écoliers et des prêtres bouddhistes en robe safran qui récitaient des prières et défilaient pour toucher ses puissantes défenses d'ivoire.