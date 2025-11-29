 Aller au contenu principal
Sri Lanka: images aériennes des rues inondées à Colombo

information fournie par AFP Video 29/11/2025 à 18:27

Images aériennes montrant les rues inondées du district de Colombo. Ces inondations ont détruit plus de 20 000 logements et contraint 108 000 personnes à se réfugier dans des abris temporaires gérés par l'État. IMAGES

