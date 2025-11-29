Images aériennes montrant les rues inondées du district de Colombo. Ces inondations ont détruit plus de 20 000 logements et contraint 108 000 personnes à se réfugier dans des abris temporaires gérés par l'État. IMAGES
Sri Lanka: images aériennes des rues inondées à Colombo
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro