Sport, l'autre conflit mondial ?

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 12:07

Wimbledon, le tournoi de tennis le plus prestigieux de la planète, privé du n°1 mondial Daniil Medvedev…C’est en ce moment même. Raison invoquée : il est russe. C'est le dernier exemple en date du tumulte que traverse le monde du sport. Entre la guerre en Ukraine et le rôle très décrié d’acteurs de premier plan désormais, comme le Qatar, la politique peut-elle et doit-elle rester aux portes des stades ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin, le géopolitologue Jean-Baptiste Guégan.