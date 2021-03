AFP Video • 21/03/2021 à 09:53

Les skis bien accrochés, il s'envole au dessus des barres rocheuses enneigées pour retomber dans la poudreuse, faire des tonneaux et se laisser glisser à folle allure. Valentin Delluc est un adepte du speed riding, un mélange de ski extrême et de parapente, entre ciel et terre.