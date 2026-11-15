L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk a réussi samedi à rattraper l'imposant étage supérieur de sa mégafusée Starship après plus de 22 heures de vol, une prouesse inédite et cruciale pour les ambitions spatiales des Etats-Unis.
SpaceX rattrape l'étage supérieur de sa mégafusée Starship, une première
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