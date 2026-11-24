Le conseil d'administration de Nvidia a annoncé lundi la réintégration immédiate de Jensen Huang comme patron du géant américain des puces, sur fond de pression de Donald Trump et du milieu de la tech, malgré un scandale mêlant adultère, espionnage et contrebande. JENSEN HUANG
Sous pression de Trump et de la tech, Nvidia rappelle Jensen Huang
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