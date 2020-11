Sous la pression du Covid, une clinique de Seine-Saint-Denis repousse ses limites

AFP Video • 16/11/2020 à 12:15

En Seine-Saint-Denis, au coeur d'un département durement frappé par le Covid-19 et sous-doté en structures de soins, la clinique de l'Estrée à Stains rouvre un service de réanimation provisoire dédié aux patients Covid pour faire face à une "situation de tension extrême". Elle l'avait déjà ouvert lors de la première vague et espère le voir pérenniser. La clinique a par ailleurs réorganisé une unité de médecine pour accueillir plus de patients Covid.