Soudan: le gouvernement et des rebelles formalisent un accord de paix

AFP Video • 31/08/2020 à 12:14

IMAGESLes autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles formalisent un accord de paix historique à Juba, capitale du Soudan du Sud, qui doit en principe mettre fin à dix-sept ans de guerre. Les accords ont été paraphés en deux temps: d'abord les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre débutée en 2003 a fait dans les premières années au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU, puis le mouvement rebelle du Kordofan-Sud et du Nil bleu, où la guerre a affecté un million de personnes.