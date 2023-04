information fournie par AFP Video • 30/04/2023 à 10:01

Des personnes fuyant le Soudan attendent d'embarquer sur un navire militaire à destination de l'Arabie saoudite. De nombreux pays se précipitent pour évacuer le personnel des ambassades et les citoyens par la route, l'air et la mer hors du Soudan, où les combats entre l'armée et les paramilitaires ont fait des centaines de morts.