Soudan: afflux de réfugiés éthiopiens qui fuient la guerre au Tigré

25/11/2020

Le conflit, qui oppose depuis début novembre le gouvernement fédéral éthiopien et les forces dissidentes du Tigré, a déjà poussé plus de 40.000 habitants à se réfugier au Soudan. Un afflux massif de déplacés dans l'un des pays les plus pauvres du monde, qui compte déjà plus d'un million de réfugiés sur son sol.