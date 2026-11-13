À l’approche de la sortie très attendue du jeu vidéo GTA VI (Grand Theft Auto VI), prévue le 19 novembre, Miami — la ville qui a inspiré la fictive Vice City — transforme ses rues et ses fresques murales.
Sortie de GTA VI : Miami se transforme en "Vice City"
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