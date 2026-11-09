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Sorgho, la céréale sobre en eau

information fournie par France 24 09/11/2026 à 14:51

L'année 2026 restera gravée dans les annales climatiques : canicules, absence de pluie, mégas feux… Partout dans le monde, la sécheresse a été historique, tout comme les pertes des agriculteurs. Et pourtant, ces derniers captent 70% des prélèvement d’eau douce sur la planète. Alors comment faire pour gagner sa vie et nourrir la population ? Cultiver des variétés moins gourmandes en eau. Plan B vous invite dans les champs de sorgho cette semaine, mais pas au Sahel, en région parisienne !

Environnement

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