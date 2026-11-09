L'année 2026 restera gravée dans les annales climatiques : canicules, absence de pluie, mégas feux… Partout dans le monde, la sécheresse a été historique, tout comme les pertes des agriculteurs. Et pourtant, ces derniers captent 70% des prélèvement d’eau douce sur la planète. Alors comment faire pour gagner sa vie et nourrir la population ? Cultiver des variétés moins gourmandes en eau. Plan B vous invite dans les champs de sorgho cette semaine, mais pas au Sahel, en région parisienne !
Sorgho, la céréale sobre en eau
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro