À la une de la presse : un sommet entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine pour l'image, le phénomène mondial "GTA VI" et des révélations sur des fuites en provenance du ministère de l’Intérieur vers le RN.
Sommet trilatéral : "Beaucoup de bruit pour rien"
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