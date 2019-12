Sommet de l'OTAN : "Les États membres vont renouer le dialogue faire à la menace de la Chine et de la Russie"

France 24 • 04/12/2019 à 08:09

Alors que la relation commerciale entre les États-Unis et la France est marquée par une succession d'actes hostiles, le sommet de l'Otan pourrait donner à Donald Trump et aux représentants de l'Union européenne, l'occasion de renouer le dialogue. Ce mercredi, il sera question de la posture globale des pays membres de l'Otan face à deux acteurs dont le poids stratégique et militaire n'a cessé de croître au cours de la décennie : la Russie et la Chine.