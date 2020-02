Soirée électorale américaine : Bernie Sanders l'emporte

France 24 • 12/02/2020 à 22:44

Les États-Unis avaient hier les yeux rivés sur la primaire démocrate et la victoire de Bernie Sanders. Mais sur la toile, c'est un acteur, Chevy Chase qui a vu ses fans s'affoler ! La faute à une illustration faisant état d'une très forte ressemblance entre les deux hommes. Et puis en France, plusieurs associations féministes appellent l'Académie des Césars à boycotter le film de Roman Polanski, accusé de viols pédocrimels. "Refuser de prendre position, c'est soutenir le système d'impunité des violences masculines et museler la parole des victimes".