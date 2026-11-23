Plusieurs milliers de personnes manifestent dans les rues de Paris pour la sixième semaine d'affilée, à l'appel des syndicats, organisations de jeunesse et gilets jaunes, en contestation contre la vie chère et pour la défense des services publics. IMAGES
Sixième samedi de mobilisation pour la jeunesse, le cortège s'élance à Paris
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