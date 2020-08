Singapour détruit un stock d'ivoire massif pour la Journée mondiale de l'éléphant

AFP Video • 12/08/2020 à 16:11

A l'occasion de la Journée mondiale de l'éléphant, Singapour détruit neuf tonnes d'ivoire, dans la plus importante opération du genre menée dans le monde entier depuis plusieurs années. La destruction de ce stock, parmi lequel figurent les défenses de 300 éléphants d'Afrique, a pour but d'éviter que cet ivoire ne revienne sur le marché et de perturber l'approvisionnement du marché noir, selon l'autorité singapourienne des parcs nationaux.