Vladimir Poutine a averti mardi que la Russie était "prête" à la "guerre" dans l'éventualité où l'Europe lancerait des hostilités contre elle, juste avant une réunion très attendue à Moscou avec les émissaires américains pour des pourparlers sur l'Ukraine.
Si l'Europe veut la "guerre" avec la Russie, "nous sommes prêts", lance Poutine
