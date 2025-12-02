Shein: la commission du développement durable va saisir la procureure de la République

Constatant l'absence de Shein à une convocation, la présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale Sandrine Le Feur annonce qu'elle va saisir la procureure de la République. SONORE
