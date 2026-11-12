Service maximum / SCI, serrure à remplacer, achat sur plan : ces Français qui nous appellent à l’aide !

information fournie par Boursorama • 12/11/2026 à 18:20

Amandine, propriétaire de deux appartements à Sèvres, s'interroge sur l'intérêt de créer une SCI pour gérer son patrimoine immobilier et souhaite comprendre les avantages, les contraintes et les démarches nécessaires.

À Boulogne-Billancourt, Marine cherche à savoir qui doit prendre en charge le remplacement d'une serrure défectueuse dans un logement loué et comment se répartissent les responsabilités entre propriétaire et locataire.

Enfin, Laura, qui a acheté un appartement en VEFA en Corse en 2021, voit son projet toujours bloqué plusieurs années après et veut connaître ses recours face au promoteur ainsi que les solutions pour retrouver sa capacité d'emprunt.

Les conseils de nos experts, Olivier Princivalle, agent immobilier syndic et administrateur de biens, Nathalie Couzigou-Suhas, notaire et Olivier Tabone, avocat en droit immobilier, Service Maximum du 12 novembre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com