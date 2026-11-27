information fournie par Boursorama • 27/11/2026 à 10:17

À Melun, Élisabeth fait face depuis plus de dix ans à des fissures qui fragilisent son immeuble et à une expertise qui tarde à rendre ses conclusions, laissant son dossier dans l'impasse.

À Besançon, Jennifer, mère célibataire et récemment passée en CDI, ne comprend pas pourquoi sa demande de crédit immobilier a été refusée et cherche des solutions pour devenir propriétaire malgré des capacités d'emprunt limitées.

Enfin, à Nancy, Julie est confrontée à une nouvelle fois à des loyers impayés et souhaite connaître les recours dont disposent les propriétaires pour faire face à ce type de situation tout en se protégeant davantage à l'avenir.

Les conseils de nos experts, Nathalie Couzigou-Suhas, notaire, Laurent Grassin, rédacteur en chef de Boursorama et Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier, Service Maximum du 26 novembre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com