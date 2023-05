information fournie par AFP Video • 03/05/2023 à 12:42

Images de policiers et d'ambulances à proximité d'une école primaire de Belgrade où huit élèves et un gardien ont été tués par balle, et six autres élèves et leur professeure ont été blessés par un élève de cet établissement qui a été arrêté, selon le ministère de l'Intérieur serbe. IMAGES