Les premières bougies sont allumées et des fleurs sont déposées sur les lieux d'une fusillade meurtrière dans une école de Belgrade, en Serbie. Huit élèves et un agent de sécurité ont trouvé la mort dans "la plus grande tragédie" survenue dans le système scolaire serbe au cours de l'histoire récente, selon un ministre. La police a arrêté un suspect de 13 ans à la suite de la fusillade.