Senyss et Anandha Seethanen sont les invités d'À l'affiche ! Senyss, artiste aux influences caribéennes, avec une belle passion pour le konpa, est en concert ce dimanche à la Cigale à Paris. Anandha Seethanen, chanteuse et comédienne réunionnaise, passée par les grandes comédies musicales comme Le Roi Lion, Hairspray et Hair, est à l'affiche du spectacle Black Legends, de retour au 13e Art à Paris, ce jeudi.
Senyss et Anandha Seethanen : deux artistes, deux univers, une même passion pour la scène !
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