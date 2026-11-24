Le Tribunal arbitral du sport confirme le sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, aux dépens du Maroc qui avait obtenu le titre sur tapis vert. La fédération marocaine indique qu'elle engagera "toutes les procédures légales nécessaires" contre la décision du TAS. Page spéciale.
Sénégal vainqueur de la CAN : fin du feuilleton ?
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