information fournie par France 24 • 10/11/2022 à 11:11

Dans son village natal de Bambali au Sénégal, le footballeur Sadio Mané est une icône et un exemple de générosité. La superstar sénégalaise a notamment fait construire un lycée et un centre de santé. Sur place, les habitants saluent ces initiatives pendant que les plus jeunes rêvent de marcher dans les pas du joueur du Bayern.