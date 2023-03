Sénégal : les partisans d'Ousmane Sonko et la police en route vers le tribunal

information fournie par AFP Video • 16/03/2023 à 13:17

Ousmane Sonko, homme politique sénégalais arrivé en troisième position lors des dernières élections présidentielles dans le pays, se rend au tribunal pour son procès pour diffamation. Des foules de partisans s'attroupent autour de son convoi et des policiers forment des barricades pour retenir la foule. M. Sonko est poursuivi pour "diffamation, injures et faux" et est également accusé de viols et de menaces de mort, mais accuse en retour les autorités de tenter de le réduire au silence ainsi que son parti, en procédant à des arrestations arbitraires.