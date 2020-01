Sénégal : Le président Macky Sall entretient le flou sur un éventuel troisième mandat

France 24 • 03/01/2020 à 22:18

D'abord, le président du sénégal, Macky Sall au pouvoir depuis 2012 et qui a entamé son deuxième et dernier mandat en février 2019, entretient le flou quant à un éventuel troisième mandat. Puis, La reprise des procès de la justice transitionnelle en Tunisie. Une cour qui juge les crimes contre les droits humains commis par l'état entre 1955 et 2013. Et pour finir, nous avons reçu, la romancière camerounaise, Hemley Boum pour son 4ème roman, "Les jours viennent et passent" une fresque politique et sensible sur le cameroun.